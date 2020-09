Festival di Sanremo 2021, Salini conferma: “Non si può non fare”

Il Festival di Sanremo 2021 si farà. Parola dell’ad della Rai Fabrizio Salini: “Il Festival di Sanremo non si può non fare”, ha dichiarato, nel corso della presentazione dell’offerta di Radio Rai 2020-2021. L’ad ha aggiunto che “stiamo cercando di capire quale possa essere la data migliore. Veniamo dal Sanremo dei record, dell’amicizia, della parità di genere. Nel 2021 ci piacerà ribadire un Sanremo altrettanto ricco e intenso”.

Nei giorni scorsi Amadeus, confermato per il secondo anno consecutivo come conduttore dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, aveva detto: “Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri”. Parole condivise anche dal suo amico Fiorello, pronto a dividere nuovamente con lui il palco dell’Ariston: “Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. Il format Sanremo è assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000 persone davanti all’Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo hai levato l’80% di Sanremo”. In attesa di conoscere le date ufficiali di Sanremo 2021, a metà luglio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, annunciando il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello, aveva parlato del periodo dal 2 al 6 marzo 2021.

