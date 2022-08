Fast and Furious: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Fast and Furious: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 30 agosto 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast and Furious, film del 2001 diretto da Rob Cohen, primo capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles (LAPD), infiltrato con lo pseudonimo di Brian Spilner in una banda che opera nel settore delle gare clandestine. Il capo della banda è Dominic Toretto (Vin Diesel), un campione di gare di auto e criminale fuggitivo. Brian fa presto a conquistare la fiducia di Dom e la sorella di quest’ultimo, Mia. La banda ha bisogno di assalire e rapinare camion per riuscire a sostenere gli ingenti costi dei pezzi di ricambio e delle elaborazioni per i loro bolidi da corsa, il compito di O’Conner sarà quello di riuscire a incastrare i vertici dell’organizzazione; ma qualcosa va storto e Brian per salvare la vita ai suoi nuovi amici è costretto a liberarli e diventare ricercato, e svelando il suo vero lavoro, a perdere la loro fiducia.

Fast and Furious: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast and Furious, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walker: Brian O’Conner

Vin Diesel: Dominic Toretto “Dom”

Jordana Brewster: Mia Toretto

Michelle Rodriguez: Leticia Ortiz “Letty”

Rick Yune: Johnny Tran

Chad Lindberg: Jesse

Johnny Strong: Leon

Matt Schulze: Vince

Ted Levine: Tanner

Ja Rule: Edwin

Vyto Ruginis: Harry

Thom Barry: Bilkins

Stanton Rutledge: Muse

Noel Gugliemi: Hector

R.J. de Vera: Danny Yamato

Reggie Lee: Lance Nguyen

Streaming e tv

Dove vedere Fast and Furious in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 agosto 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.