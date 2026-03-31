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Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

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Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 31 marzo

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 31 marzo 2026.

Anticipazioni

Un’inchiesta su George Soros, che segue il flusso dei finanziamenti da parte del filantropo, dalle grandi speculazioni finanziarie alla nascita di organizzazioni come Agenda, diventata snodo delle campagne della sinistra italiana. Dietro le opere benefiche quanto conta l’influenza di Soros come attore politico in tutta Europa?

Obiettivo anche sullla vicenda della professoressa accoltellata nel bergamasco da uno studente di 13 anni. Dietro il gesto emergono contenuti inquietanti pubblicati su Telegram, dove avrebbe anche annunciato le sue intenzioni. “Farwest” ricostruisce la dinamica dell’aggressione e indaga sul possibile ruolo dei social e sul contesto in cui è maturata la violenza.
Il filone della violenza giovanile prosegue con un’inchiesta sulle armi: dai furti alle pistole modificate, dal mercato online alle armi stampate in 3D, “Farwest” esplora le vie attraverso cui i giovani riescono a entrare in contatto con questi oggetti.

A seguire, un servizio sulle manifestazioni degli anarchici: si preannunciava un weekend caldo per il corteo a Roma del movimento No Kings, che invece si è svolto senza incidenti. Scontri e tafferugli invece nella mattinata di domenica per la commemorazione per gli anarchici morti nel Parco degli Acquedotti per l’esplosione della bomba che stavano assemblando.
Infine, si torna come ogni puntata sul caso di Garlasco con elementi che rimettono in discussione tempi e dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 31 marzo 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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