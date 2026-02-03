Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:10
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 3 febbraio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 3 febbraio 2026.

Anticipazioni

Scontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di “Farwest”. Il programma, condotto da Salvo sottile, proporrà un servizio esclusivo sugli scontri tra Askatasuna e le Forze dell’Ordine a Torino, durante i quali è stata aggredita anche una troupe della trasmissione. Il servizio di Bianca Leonardi documenterà, infatti, come dal corteo si è passati ad una feroce guerriglia urbana che ha visto le forze di polizia fronteggiare violenti antagonisti che hanno costretto, tra l’altro, la stessa troupe a doversi allontanare dopo la distruzione di tutta l’attrezzatura di lavoro. “Farwest” indagherà poi sul processo di islamizzazione in Italia: dopo il successo di Zohran Mamdani a New York, potrebbe esserci anche in Italia un sindaco di una grande città di religione musulmana? Esperti e analisti cercheranno di rispondere a questo interrogativo. Infine, il punto sul delitto di Garlasco con le ultime rivelazioni sul caso e sulla tragedia di Crans Montana: attraverso una testimonianza esclusiva, gli inviati della trasmissione saranno sulle tracce del misterioso benefattore che avrebbe avuto interesse a pagare la cauzione dei Moretti, cercando di fare luce sulle ombre di una attività che sembra inserirsi in un sistema internazionale di riciclaggio.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 3 febbraio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca