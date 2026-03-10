Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:32
TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 10 marzo

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 10 marzo 2026.

Anticipazioni

La vicenda della famiglia nel bosco al centro della nuova puntata di “Farwest”, la trasmissione condotta da Salvo Sottile in onda questa sera, martedì 10 marzo alle 21.20 su Rai 3. La decisione dei giudici di allontanare la madre dalla struttura dove viveva con i tre figli, perché considerata “ostile” e negativa nei confronti degli operatori ha diviso l’opinione pubblica. Attraverso testimonianze e documenti esclusivi, si ricostruirà una storia complessa e delicata.

Spazio poi al caso della morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. A tredici anni dalla sua scomparsa, una nuova perizia indica che le lesioni del corpo e sul volto dell’uomo sarebbero compatibili con una violenta colluttazione. Tra i nuovi elementi anche il racconto dell’ex agente della polizia locale di Siena Giovanna Ricci sul cosiddetto “uomo del vicolo”. La puntata tornerà inoltre sull’inchiesta che riguarda il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove nuove intercettazioni sembrerebbero aggravare la posizione di alcuni medici accusati di aver compilato falsi certificati per evitare il trasferimento di migranti irregolari nei centri di permanenza per il rimpatrio. Non mancheranno infine gli aggiornamenti sul caso di omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 10 marzo 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
