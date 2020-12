Fargo 5 si farà? Cosa sappiamo della prossima stagione

Se Fargo dovesse tornare per una nuova stagione, di certo non riprenderà dalla quarta. La caratteristica di questa serie antologica è che ogni stagione – come American Horror Story e Black Mirror – segue una storia differente, per cui le avventure ad Atlantic City si concluderanno sicuramente questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, su Sky Atlantic con la quinta ed ultima puntata. Ma chi ha già avuto a che fare con Fargo saprà che questa serie è abituata a cambiare pelle, per cui la domanda è: ci sarà una quinta stagione? E, se sì, di cosa si parlerà?

Si farà la quinta stagione di Fargo?

L’ideatore della serie tv, Noah Hawley, ha spiegato che una quinta stagione di Fargo non è così impossibile da immaginare. Certo è che “non basta una sola idea”, ha spiegato il creatore della serie, “ma c’è bisogno di un centinaio di idee e di personaggi”. Hawley ha altre carne al fuoco in questo momento, di fatto vorrebbe dapprima concentrarsi sul terminare il suo romanzo e poi allargare la famiglia. “Non voglio fare una corsa per tornare in produzione. Ultimamente finisce che dico sempre sì a tutto e poi devo fare più cose contemporaneamente. Invece voglio assicurarmi che le scelte che farò per i prossimi anni siano ponderate e che io possa raccontare storie che non ho mai raccontato prima e, intanto, continuare a collaborare con FX per capire come reinventarmi”. La serie tv infatti è produzione di FX, dove la quarta stagione è arrivata il 27 settembre scorso.

Potrebbero interessarti Cops Una banda di poliziotti cast: attori e personaggi della miniserie Sky Cops Una banda di poliziotti streaming e diretta tv: dove vedere il film Sky Cops Una banda di poliziotti: la location del film Sky