Ex – Amici come prima: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Ex – Amici come prima

film del 2011 diretto da Carlo Vanzina

Trama

Antonio, ex farmacista napoletano e ora europarlamentare, inizia una relazione con Olga, una donna conosciuta in un albergo di Monaco di Baviera e che poi scopre essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche” (identificabili con la Lituania). Entrambi sono sposati, ma non sono felici dei reciproci matrimoni (il marito di Olga è un alcolizzato e la moglie di Antonio non fa che spronarlo a sfruttare la sua posizione politica per arricchirsi). Antonio capisce che con Olga non ha futuro a causa delle responsabilità politiche di quest’ultima e i due si dividono, ma in modo sereno. Tornato a casa, Antonio lascia la moglie e la politica, poiché Olga gli ha ricordato che la cosa più importante è non deludere la fiducia dei cittadini che votano, non il guadagno personale. Olga, tempo dopo, lo va a trovare e, nonostante sia ancora sposata, accetta il suo invito a cena.

Max, iellato architetto romano, si innamora di Sandra, senza sapere che questa è l’avvocato che cura il divorzio dalla sua ex moglie, che non perde occasione per spillargli altro denaro. Sandra, d’altro canto, depressa dopo l’ultima relazione finita male, scopre piacevolmente come Max sia un brav’uomo e se ne innamora. Quando l’ex moglie scopre la relazione fa loro delle foto e poi, nonostante sappia che i due siano ignari delle reciproche posizioni, le consegna al capo di Sandra, che la licenzia e accusa Max di aver sedotto la sua dipendente per estorcerle informazioni utili per la causa del divorzio. Sandra, credendo che Max avesse un secondo fine, lo schiaffeggia e lo lascia. Il giorno della causa, però, Sandra scopre per caso un filmato dell’ex moglie di Max col suo amante (ex marito di una sua cliente) che spiega i suoi piani per rovinare il marito e, a sorpresa, si presenta in aula per difendere Max e se stessa, sbugiardando le falsità della donna e ottenendo un divorzio molto favorevole per Max e scusandosi per non avergli creduto. I due, però, si lasciano lo stesso perché lei ha accettato un lavoro in Inghilterra, dove resterà almeno due anni. Mesi dopo si rivedono in aeroporto, intenti a partire per lavoro verso due Paesi diversi, ma poi entrambi decidono di raggiungere l’altro e, divertiti, decidono invece di andare in vacanza insieme alle Bahamas, affrettandosi dopo aver visto un altro tizio all’aeroporto cadere rovinosamente come Max e sperando così che la iella sia passata a qualcun altro.

Marco, appena sposato con Floriana, incontra nuovamente Consuelo, una sua vecchia e mai sopita fiamma e finge di non essere sposato, tradendo la moglie. Quando Consuelo lo scopre gli impone di scegliere e Marco sceglie lei, lasciando una lettera d’addio a Floriana. Mentre Consuelo è in bagno, però, Marco legge il suo diario e scopre che Consuelo vuole soltanto sistemarsi con lui perché è tranquillo e ha un buon lavoro e che tanto poi lo avrebbe tradito con uomini molto più attraenti senza il minimo problema. Marco, disgustato, torna dalla moglie appena in tempo per impedirle di leggere la lettera e ne recita una improvvisata in cui esalta la bontà e la sincerità della moglie, cosa che conta molto più dell’aspetto.

Fabio, tradito e lasciato con un sms dalla sua ex fidanzata per un’insalata, spinto più volte a suicidarsi, è in cura presso uno psichiatra e un giorno si finge quest’ultimo perché innamorato di Valentina, paziente presa fittiziamente in cura con altrettante manie suicide dopo essere stata lasciata dal fidanzato. Valentina si innamora di lui a sua volta, ma, dopo aver scoperto tutto, lo lascia. I due, disperati, scelgono lo stesso posto per suicidarsi e sul ponte hanno un confronto in cui rivelano tutta la verità, decidendo quindi di smetterla con gli intenti suicidi e di stare insieme, visto che si amano. Mesi dopo all’aeroporto rivedono i reciproci ex, pentiti, che vogliono tornare con loro, ma entrambi si dichiarano invece felicemente impegnati l’uno con l’altra.

Infine, Paolo, un ragazzo che lavora nella stessa azienda di Fabio, rincorre le ragazze appena mollate perché sono più facili da conquistare, fallendo ogni volta. Alla fine, ingenuamente sposa proprio Consuelo, ingannato dalla sua falsa innocenza.

Ex – Amici come prima: il cast

Abbiamo visto la trama di Ex – Amici come prima, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Marco

Alessandro Gassmann: Massimo Marangoni

Vincenzo Salemme: Antonio Schiavone

Ricky Memphis: Fabio De Rossi

Teresa Mannino: Floriana

Anna Foglietta: Sandra

Gabriella Pession: Valentina

Paolo Ruffini: Paolo Groppi

Tosca D’Aquino: Nunzia

Natasha Stefanenko: Olga

Liz Solari: Consuelo

Manfredi Aliquò: onorevole Lo Foco

Veronika Logan: signora Marangoni

Elena Barolo: Esther, ex di Fabio

Roberto Albin: Franco, il cameriere

Bettina Scwarz: Tante Lena

Marianna Di Martino: bella ragazza al pub

Rosabell Laurenti Sellers: Barbara

Flavio Domenici: tassista

Virginie Marsan: Alessia

Floriana Gentile: signora Paladino

Valeria Graci: amica di Sandra

Gina Rovere: anziana pianerottolo

Francesco Procopio: Salvatore

Massimo De Lorenzo: Prof. Rinaldi

Mattia Mor: spasimante signora Marangoni

Annalisa De Simone: segretaria Rinaldi

Stefano Dragone: pompiere

Paolo Fosso: onorevole Marullo

Fabrizio Sabatucci: dogsitter

Yaser Mohammed: terrorista nord africano

Carlo Caprioli: uomo dei servizi

Lucia Rossi: Katia

Stefano Ambrogi: padre di Alessia

Giorgia Trasselli: anziana portone

Mario Zucca: avvocato Stanziani

Gianluca Vannucci: cameriere tedesco

Gianfilippo Grasso: Manfredi

Lucia Bodenizza: receptionist

Arduino Speranza: Gaetano Capuano

Streaming e tv

Il film va in onda su Rai 3.