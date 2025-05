Eurovision 2025: cantanti e scaletta della finale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma stasera – sabato 17 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Questa sera si esibiranno in finalisti, tra cui il nostro Lucio Corsi. Ecco l’ordine di esibizione dei 26 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella finale di stasera:

Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

Luxemburgo: Laura Thorn – La poupée monte le son

Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Israele: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Lituania: Katarsis – Tavo akys

Spagna: Melody – Esa diva

Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

Regno Unito: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Austria: JJ – Wasted Love

Islanda: VÆB – RÓA

Lettonia: Tautumeitas – Bur man laimi

Olanda: Claude – C’est La Vie

Finlandia: Erika Vikman – Ich Komme

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

Germania: Abor & Tynna – Baller

Grecia: Klavdia – Asteromata

Armenia: Parg – Survivor

Svizzera: Zoë Më – Voyage

Malta: Miriana Conte – Serving

Portogallo: NAPA – Deslocado

Danimarca: Sissal – Hallucination

Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

Francia: Louane – Maman

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 17 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Big Mama e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.