Chi sono le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani a Belve

Molto popolari su Instagram e sui social, le Eterobasiche approdano in tv con la trasmissione Belve, in onda in prima serata su Rai 2. I loro veri nomi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, e porteranno la loro parodia sul mondo maschile e sui loro stereotipi nel programma condotto da Francesca Fagnani.

Il duo comico romano è noto infatti per i video in cui prendono in giro i pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne e i temi più caldi come il calcio, l’utilizzo di cannabis, il catcalling, le quote di genere, Lgbtq+. Valeria De Angelis, romana di 25 anni, è laureata in Design ed è la direttrice artistica della piattaforma Generazione. Maria Chiara Cicolani, anche lei romana di 25 anni, ne è la vice-direttrice; è laureata in Filosofia ed attualmente sta finendo un master in Media Entertainment.

“Mi sono laureata in Filosofia a Roma. Ho vissuto per un po’ tra i fiordi norvegesi di Bergen e prima di questa esperienza mi reputavo meteoropatica, ora non più. Mi piace la montagna, ma un po’ anche il mare. Il mio romanzo preferito è il Manifesto del Partito Comunista e amo raccontare le storie”, spiega Cicolani.

Le Eterobasiche sono nate un po’ per gioco e gli hanno dato in poco tempo grande visibilità. Il “gioco” è prendere in giro i comportamenti dei loro coetanei maschi ed eterosessuali, interpretandoli in prima persona in sketch che, come si dice in questi casi, fanno ridere ma anche riflettere. Nei loro video, le Eterobasiche interpretano i loro alter ego maschili con tanto di linguaggio romanesco e postura stereotipata, all’interno di situazioni per così dire, “da maschi”: allo stadio, alla guida o mentre si gioca ai videogiochi.

“Valeria era venuta a casa mia in campagna, in un paesino sperduto pieno di vecchi… Cioè, in pratica tutti gli amici nostri stavano a Ibiza e Formentera, noi invece stavamo lì. Ti pare giusto? Abbiamo iniziato a imitare i maschi e a riprenderci a vicenda. Erano battute tra di noi, non doveva essere un video. Eravamo pure struccate… Lo abbiamo girato ad agosto e pubblicato a ottobre, perché rivendendolo ci siamo dette va be’, montiamolo e mettiamolo su TikTok… Volevamo tenerlo lì fermo, come fanno tanti nostri amici. A un certo punto però arrivavano tutte queste notifiche… Valeria mi ha detto di andare a controllare. E infatti il video era entrato nei virali e tutti ne chiedevano altri”, hanno spiegato raccontano l’inizio del loro progetto. Ora le Eterobasiche sono pronte a sbarcare in tv con Belve.