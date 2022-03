Chi è Estefania Bernal, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Estefania Bernal, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma va in onda su Canale 5, con due appuntamenti a settimana, e vede un nuovo cast di naufraghi mettersi alla prova. Ilary Blasi è nuovamente al timone del reality show. Ad affiancarla in studio ci sono due nuovi opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre in collegamento dall’Honduras torna Alvin. Ma cosa sappiamo su Estefania Bernal? Chi è e quanti anni ha? Scopriamo tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Chi è Estefania Bernal: età, programmi TV, Instagram

Nata il 4 dicembre 1995 ad Almagro, Buenos Aires, Estefania Bernal è una modella e si è trasferita da qualche anno in Italia, precisamente a Milano, città dove vive e lavora. Ma non prima di aver vinto il concorso di Miss Universo Argentina nel 2016. Ha posato come modella per diversi brand e spot pubblicitari, ma la sua prima apparizione in TV è stata con il programma Showmatch. Appassionata di moda, Estefania Bernal ha anche lanciato la sua prima linea di moda. Arrivata in Italia nel 2021, prende parte a qualche puntata di Scherzi a Parte con la conduzione di Enrico Papi. La grande opportunità arriva poi l’anno seguente, quando viene scelta nel cast de L’isola dei famosi 2022. La modella è presente su Instagram, dov’è seguita da poco più di 90mila follower.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.