Eleonora Abbagnato: carriera, marito, figli e curiosità sulla ballerina

Eleonora Abbagnato (nata a Palermo il 30 giugno del 1978) è una ballerina e attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Ma scopriamo qualcosa di più su Eleonora: dalla carriera ai figli.

Carriera

Esordisce in televisione a 11 anni, ballando in diretta in un programma presentato da Pippo Baudo. A 12 anni si trasferisce a Montecarlo, dove studia nella scuola di Marika Bezobrazova, e nello stesso anno vince il DanzaEuropa. A 13 anni è in tournée fra Marsiglia e Parigi con La bella addormentata di Roland Petit. Successivamente viene ammessa, dopo un’audizione privata, alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi come borsista.

Nel 1996, appena maggiorenne, Eleonora Abbagnato si diploma ed entra nel corpo di ballo dell’Opéra, dove si svolge la sua carriera: Coryphée nel 1999, Sujet nel 2000, Première Danseuse nel 2001 ed Étoile dal 28 marzo 2013. Nel 2001 partecipa al video di musica dance Little Scare di Benjamin Diamond insieme al ballerino francese Jéremie Belingard.

Nel 2007 esordisce come attrice nel film Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Sempre nello stesso anno partecipa anche come ballerina per una notte alla quarta puntata della quarta edizione del reality show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, su Rai 1, ed è protagonista di una puntata del programma Il testimone su MTV. Fa parte della Giuria di Qualità della categoria “Campioni” in occasione del Festival di Sanremo 2008.

Il 18 febbraio del 2009 Eleonora Abbagnato affianca Paolo Bonolis alla conduzione alla seconda serata del Festival di Sanremo, con lei anche Luca Laurenti e il modello israeliano Nir Lavi. A novembre 2009 viene pubblicato da Rizzoli il suo libro autobiografico Un angelo sulle punte. Nel maggio 2013 è caposquadra dei blu nel programma di Amici di Maria De Filippi in sostituzione di Miguel Bosé. Dal maggio 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Vita privata: marito e figli

Abbiamo visto la carriera di Eleonora Abbagnato, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata (marito e figli)? Il legame con il calcio di Eleonora è molto saldo. Suo padre Elio è stato dirigente del Palermo negli anni ottanta, suo zio Pietro Lo Monaco è un dirigente sportivo, mentre suo nonno materno è stato un calciatore della Sampierdarenese. Il 13 giugno 2011 si è sposata con l’ex calciatore della Roma Federico Balzaretti nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Il 24 gennaio 2012 è diventata madre di Julia, nata a Palermo. Il 3 gennaio 2015 è invece diventata mamma per la seconda volta di Gabriel, nato a Roma.

Potrebbero interessarti Francesca Chillemi: tutto quello che c’è da sapere sull’attrice Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così I Delitti del BarLume – Mare Forza Quattro: il cast dell’episodio su Sky