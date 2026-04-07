È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 aprile 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 7 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026

Un’analisi della situazione in Medio Oriente – con la presa di posizione della Premier che, durante la missione nei Paesi del Golfo, ha dichiarato di non condividere alcune scelte recenti degli Stati Uniti – e degli effetti negativi del conflitto sull’economia italiana. Inoltre, un approfondimento su un altro caso che agita la maggioranza, quello di Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 aprile 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.