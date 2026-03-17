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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 marzo su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 17 marzo 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 17 marzo 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 17 marzo 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo 2026

Ampio spazio alle conseguenze economiche della situazione in Medio Oriente con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran: gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas stanno avendo grandissime ripercussioni su diesel e benzina, con conseguenti difficoltà delle famiglie italiane. Nel frattempo, si avvicina il voto per il referendum sulla giustizia con i leader della maggioranza e dell’opposizione che scendono in campo e si preparano al rush finale.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 17 marzo 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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