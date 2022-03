E poi c’è Katherine: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 11 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda E poi c’è Katherine, film commedia del 2019 diretto da Nisha Ganatra con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O’Hare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Katherine Newberry è una leggenda della televisione americana. Unica donna alla conduzione di un talk-show serale trentennale, ha smesso da tempo di mettersi in discussione e comanda con dispotismo uno staff di autori, tutti maschi, che non si degna nemmeno di incontrare di persona. Ma i tempi cambiano, gli ascolti calano, Katherine viene accusata di odiare le donne e minacciata di essere sostituita. Improvvisamente costretta a correre ai ripari, ordina al suo staff di rendere lo show nuovamente alla moda e divertente, e assume per caso la “quota rosa” Molly Patel, un giovane inesperta di origini indiane, cresciuta con il sogno di diventare un giorno come lei.

E poi c’è Katherine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di E poi c’è Katherine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Thompson: Katherine Newbury

Mindy Kaling: Molly Patel

John Lithgow: Walter Lovell

Hugh Dancy: Charlie Fain

Reid Scott: Tom Campbell

Denis O’Hare: Brad

Max Casella: Burditt

Paul Walter Hauser: Mancuso

Luke Slattery: Hayes Campbell

Ike Barinholtz: Daniel Tennant

Streaming e tv

Dove vedere E poi c’è Katherine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.