Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 maggio 2025

Questa sera, giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà Walter Veltroni per un punto sulla politica internazionale e interna e per analizzare i più recenti fatti di cronaca. A seguire, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: con il passare delle ore emergono nuovi elementi che farebbero sospettare di Andrea Sempio. Ancora, la vicenda di un ragazzo di 21 anni, morto a Milano dopo essere caduto in scooter mentre fuggiva da una pattuglia della polizia. In ultimo, il dibattito legato alle vittime di stalking e ai braccialetti elettronici, spesso mal funzionanti e portatori di ansie e preoccupazioni per chi li indossano. Tra gli ospiti anche: Silvia Sardone, Davide Faraone, Simone Leoni, Gilda Sportiello, Galeazzo Bignami e Giorgio Cremaschi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 22 maggio 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.