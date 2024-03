Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 marzo 2024

Questa sera, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, Paolo Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui verranno discusse le questioni più urgenti di politica interna ed estera: dai risultati del voto in Russia alle ripercussioni di questo sui conflitti internazionali, per arrivare poi alle prossime sfide del governo italiano. A seguire, le contestazioni studentesche e gli scenari sottesi. Può la crescente intolleranza riportare l’Italia agli anni di Piombo? E, ancora, il reddito di cittadinanza, abolito dalla Meloni, e le opportunità di lavoro – anche stagionale – che pochi sembrano voler cogliere. Tra gli ospiti di “Dritto e Rovescio”, anche Elisabetta Gualmini, Alessia Morani, Diana De Marchi, Silvia Sardone, Paolo Cento, Leonardo Donno, Michela Brambilla e Maurizio Gasparri.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 21 marzo 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.