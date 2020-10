Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista in diretta al leader di Italia Viva Matteo Renzi, che commenterà l’azione di Governo su Recovery Fund, Mes, passando per l’abolizione di Quota 100 e la riforma del reddito di cittadinanza. Nel video qui sopra la puntata del 24 settembre. Ampio spazio anche alle tensioni che coinvolgono l’INPS: mentre l’aumento di stipendio del presidente Pasquale Tridico ha generato non poche polemiche, molti italiani stanno aspettando da mesi la cassa integrazione: l’Istituto nazionale della previdenza sociale avrebbe bisogno di essere riformato? E ancora, un approfondimento sulla crisi economica che molte attività commerciali stanno vivendo – con la testimonianza dell’imprenditore Flavio Briatore – e si ritorna sull’immigrazione, tra l’imminente processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti e le modifiche dei decreti sicurezza, al vaglio della maggioranza.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

