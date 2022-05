Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 maggio 2022

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La politica internazionale, con un’analisi sulle posizioni americane in merito al conflitto tra Russia e Ucraina e la visita del premier Mario Draghi dal presidente Joe Biden, sarà al centro del nuovo appuntamento di questa sera, giovedì 12 maggio, con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, focus sul tema dell’invio di armi agli ucraini che continua a creare polemiche e spaccature nel Governo italiano. Spazio, inoltre, a un commento sul Decreto aiuti che prevede, tra gli emendamenti, l’erogazione di un bonus di 200 euro per dipendenti e pensionati con reddito inferiore ai 35.000 euro. Infine, si parlerà della proposta di concedere, in alcuni casi, la residenza a chi occupa abusivamente le case arrivata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e che sta dividendo la giunta capitolina. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Alessia Rotta, Gianfranco Librandi e Maurizio Lupi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 12 maggio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.