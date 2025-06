Doppio gioco: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Doppio gioco, la serie con Alessandra Mastronardi. La protagonista è Daria (Mastronardi), una donna dotata della capacità di leggere le persone, un talento che le ha trasmesso il padre – scomparso in un incidente quando lei era ancora bambina – insegnandole a osservare segnali e comportamenti proprio attraverso il poker. Quando i Servizi Segreti le affidano una missione sotto copertura per incastrare Gemini (Tortora), figura chiave della criminalità internazionale, Daria accetta. Il dubbio si somma a un altro conflitto, più intimo, che coinvolge il suo superiore diretto, il Maggiore Ettore Napoli (Liberati). Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Mentre l’omicidio di Monti pone al centro delle indagini Gemini, Daria fronteggia l’interrogatorio di Longardi. Intanto, il suo interesse per Ettore è frenato dal sospetto di essere solo una pedina dei Servizi. Una serata ad un concerto da camera diventa il teatro di una rivelazione. Dopo una fuga e un viaggio clandestino, Daria e Gemini si infiltrano in un night club di Belgrado per sottrarre un archivio segreto che potrebbe smantellare un’organizzazione criminale: Ettore, combattuto tra dovere e amore, si lancia in una corsa contro il tempo per riportare Daria a casa.

Doppio gioco: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama di Doppio gioco, ma qual è il cast? Alessandra Mastronardi interpreta la protagonista Daria Giraldi. Dopo aver perso i genitori in tenera età, cresce insieme al fratello Davide e impara a sfruttare un’abilità straordinaria ereditata dal padre: la capacità di “leggere” le persone, utilizzata per giocare a poker. La vita da giocatrice d’azzardo viene interrotta dall’arresto che la condanna ai servizi socialmente utili, ma la ragazza è attesa da un nuovo colpo di scena. Max Tortora veste i panni di Gemini, il nome con cui i Servizi Segreti identificano un membro di un gruppo criminale internazionale. È lui il principale obiettivo dell’operazione anticrimine in cui Daria si troverà coinvolta. Simone Liberati è il Maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli. Quest’ultimo funge da ufficiale di collegamento con i Servizi Segreti nell’operazione contro il Cartello criminale in cui è coinvolto Gemin: si tratta del diretto responsabile dell’infiltraggio di Daria, quello che la protegge e le affida gli incarichi. Domenico Diele interpreta Davide Giraldi, il fratello di Daria. Avvocato di successo, è impegnato a difendere la sorella pur avendo con lei un rapporto particolarmente conflittuale. Kyshan Wilson è Jamilah, compagna di stanza di Daria in Comunità. Segnata da un passato difficile, si legherà a Daria in maniera sincera e trasparente.

Streaming e tv

Dove vedere Doppio gioco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.