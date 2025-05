Doppio gioco: la nuova serie con Alessandra Mastronardi su Canale 5. Trama, cast, streaming, attori, quante puntate, anticipazioni

Doppio gioco è la nuova serie con protagonista Alessandra Mastronardi in onda in prima visione su Canale 5 dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Un avvincente thriller che terrà tutti con il fiato sospeso. In tutto sono previste quattro puntate. Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le info.

Trama

Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo. Ma quando Daria lo incontra, ha la sensazione di conoscerlo, le ricorda qualcuno del suo passato. Daria accetta la missione propostale dal Maggiore Napoli, tenendo per sé questa impressione.

Doppio gioco: il cast della serie

Tanti gli attori noti nel cast di Doppio gioco. Alessandra Mastronardi interpreta la protagonista Daria Giraldi. Dopo aver perso i genitori in tenera età, cresce insieme al fratello Davide e impara a sfruttare un’abilità straordinaria ereditata dal padre: la capacità di “leggere” le persone, utilizzata per giocare a poker. La vita da giocatrice d’azzardo viene interrotta dall’arresto che la condanna ai servizi socialmente utili, ma la ragazza è attesa da un nuovo colpo di scena.

Max Tortora veste i panni di Gemini, il nome con cui i Servizi Segreti identificano un membro di un gruppo criminale internazionale. È lui il principale obiettivo dell’operazione anticrimine in cui Daria si troverà coinvolta. Simone Liberati è il Maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli. Quest’ultimo funge da ufficiale di collegamento con i Servizi Segreti nell’operazione contro il Cartello criminale in cui è coinvolto Gemin: si tratta del diretto responsabile dell’infiltraggio di Daria, quello che la protegge e le affida gli incarichi.

Domenico Diele interpreta Davide Giraldi, il fratello di Daria. Avvocato di successo, è impegnato a difendere la sorella pur avendo con lei un rapporto particolarmente conflittuale. Kyshan Wilson è Jamilah, compagna di stanza di Daria in Comunità. Segnata da un passato difficile, si legherà a Daria in maniera sincera e trasparente.

Doppio gioco: quante puntate

Quante puntate sono previste per Doppio gioco? In tutto sono previste quattro puntate, in onda in prima serata su Canale 5 dal 27 maggio 2025. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 27 maggio 2025

Seconda puntata: 3 giugno 2025

Terza puntata: 10 giugno 2025

Quarta puntata: 17 giugno 2025

Streaming e tv

Dove vedere Doppio gioco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.