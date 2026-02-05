Icona app
TV

Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, su Rai 1 dalle 21.30 va in onda Don Matteo 15, la quinta puntata della nuova stagione della serie con protagonista Raoul Bova. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 15esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi e guest star. Ma dove vedere Don Matteo 15 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21.30 con la quinta puntata della nuova stagione.

Don Matteo 15 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Don Matteo 15 in streaming live e recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma RaiPlay.it.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Don Matteo 15? In tutto, gli episodi della 15esima stagione sono dieci, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Appuntamento uno a settimana a partire dall’8 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 15 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 22 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 29 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Quinta puntata: 5 febbraio 2026 OGGI
  • Sesta puntata: 12 febbraio 2026
  • Settima puntata: 19 febbraio 2026
  • Ottava puntata: 5 marzo 2026
  • Nona puntata: 12 marzo 2026
  • Decima puntata: 19 marzo 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca