Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie. New entry, guest star, Raoul Bova

Qual è il cast di Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova in onda in prima visione dall’8 gennaio 2026? Appuntamento su Rai 1 in prima serata alle ore 21.30. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica.

Tutti saranno chiamati a capire qual è la loro vera vocazione e non nel senso della chiamata o meno di Dio e ai voti. Vocazione significa che senso ha la propria vita nei confronto agli altri e che posto nel mondo si sta occupando.

Nel cast di Don Matteo 15 confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.