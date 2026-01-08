Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie. New entry, guest star, Raoul Bova

Qual è il cast di Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova in onda in prima visione dall’8 gennaio 2026? Appuntamento su Rai 1 in prima serata alle ore 21.30. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica.

Tutti saranno chiamati a capire qual è la loro vera vocazione e non nel senso della chiamata o meno di Dio e ai voti. Vocazione significa che senso ha la propria vita nei confronto agli altri e che posto nel mondo si sta occupando.

Nel cast di Don Matteo 15 confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Spettacoli / Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: "Trump ha dato speranze e libertà"
Ricerca