Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata, 19 marzo

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la decima e ultima puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Per Maria è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Quello che scopre è molto più spaventoso di quanto era riuscita ad evincere dai suoi ricordi. La storia d’amore tra Giulia e Diego sembra ormai chiusa per sempre: entrambi sono convinti che le loro diversità siano insormontabili. Forse è arrivato il momento di metterci una pietra sopra? A credere nel loro amore sono rimasti solo Cecchini e Caterina. Riuscirà questa “strana coppia” a salvare un amore che sembra impossibile?

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.