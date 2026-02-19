Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, 19 febbraio

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la settima puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

A Spoleto, arriva Alessandro Borghese! Cecchini e Natalina dicono qualche piccola bugia per partecipare al suo programma TV “Cucinare con Amore” ma non è tutto: per cercare di salvare il rapporto tra Diego e Giulia, Nino iscrive anche loro al contest di Borghese. In effetti, sembra che cucinare gomito a gomito abbia il potere di riavvicinarli, almeno fino a quando lo zampino di Mathias – che insiste perché lei cerchi fortuna a Milano – riaccende le insicurezze del Capitano.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.