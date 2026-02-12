Icona app
12 febbraio
TV
TV

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 12 febbraio

Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la sesta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Il giallo di puntata porta Cecchini a scoprire che Elisa frequenta una maga per cercare una soluzione ai loro problemi di coppia. Sembra che la moglie si senta trascurata, tanto che il loro matrimonio è in crisi e lui nemmeno se n’era accorto! E così il nostro Maresciallo prova a rimediare a modo suo. Un’altra coppia è in crisi: Giulia è sempre più presa dalla nuova prospettiva che le ha offerto Mathias nel mondo della moda, mentre Diego non sembra capirla.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca