Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 5 febbraio

Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la quinta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Suor Costanza, zia di Caterina, arriva a Spoleto convinta che la nipote sia ancora una novizia ma la verità potrebbe farle male. La Marescialla chiede l’aiuto di Cecchini che mette in piedi un’improbabile messinscena per nascondere la verità alla zia. Così Caterina torna a indossare l’abito da suora. Nel frattempo, Giulia parte per Perugia insieme a Mathias che la introduce nel mondo della moda. Intanto Diego, rimasto a Spoleto, prova a non esplodere di gelosia. In canonica invece, Maria è tormentata da sogni e ricordi confusi ed angoscianti.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.