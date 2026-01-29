Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 29 gennaio

Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la quarta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

La serie staera si concentrerà sul Maresciallo Cecchini che nel tentativo di risolvere un errore commesso in precedenza, finirà per aggravare la sua situazione. Farà una scelta impulsiva, dettata da buone intenzioni, che innescherà però degli eventi fuori controllo. Il Maresciallo Cecchini si ritroverà coinvolto in una situazione surreale e pericolosa: Andrea, una ragazza innamorata segretamente di lui, lo metterà in difficoltà quando il suo interesse per lui finirà per trasformarsi in un’ossessione che gli complicherà la sua quotidianità. Il rapporto tra i due sarà al centro della puntata, ma non solo. Nella quarta puntata della fiction di successo arriverà una donna misteriosa e la sua presenza in canonica solleverà nuovi interrogativi. La donna, la cui presenza non passerà inosservata, provocherà imprevisti che avranno conseguenze sugli equilibri del gruppo.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.