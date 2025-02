Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 febbraio 2025

Torna oggi, 9 febbraio 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 9 febbraio 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 febbraio

Puntata dedicata al Festival di Sanremo con alcuni dei grandi protagonisti delle edizioni passate della kermesse musicale. Tra gli ospiti: Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani ed Alberto Bertoli. Presente anche Alba Parietti mentre il direttore di Vanity Fair Europa, Simone Marchetti, sarà in collegamento.

E ancora: Cristiano De Andrè, figlio del grande cantautore genovese Fabrizio, racconterà gli anni vissuti con suo padre fino all’ultima tournée insieme, per poi esibirsi con il brano La canzone di Marinella. Successivamente sarà la volta di Red Canzian.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 9 febbraio 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.