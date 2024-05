Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 26 maggio 2024

Torna oggi, 26 maggio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 26 maggio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 26 maggio

In primo piano per una grande festa I ricchi e poveri, ormai amatissimi da tutti dopo il grande successo a Sanremo. Ascolteremo tutti i loro grandi successi, più il loro nuovo singolo dal titolo “Aria”. Spazio poi ad un’intervista molto emozionante a Daniela Bongiorno, moglie del grande ed indimenticabile Mike Bongiorno, che in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni. E ancora la grande Orietta Berti, amica di Mara Venier, per presentare al pubblico della domenica pomeriggio di Rai 1 il suo nuovo singolo dal titolo “Una Vespa in 2″. E ancora l’attore Vinicio Marchioni, tra i protagonisti del film di Paola Cortellesi C’è ancora domani, con il libro “Tre notti”. In collegamento Zucchero per il lancio del suo nuovo tour intitolato “Overdose d’amore world tour”, e per ascoltare alcuni dei suoi grandi successi. Per chiudere l’attore Ron Moss, qui nelle vesti di cantante, che interpreterà il meraviglioso brano di Sergio Endrigo “Io che amo solo te” e il conduttore Pierluigi Diaco per lanciare la prima serata in onda il 30 maggio su Rai 2, intitolata “Bella Rai 2″.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 26 maggio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.