Segreti di famiglia, il cast della serie turca su Canale 5: attori e personaggi. Chi sono

Chi sono gli attori del cast di Segreti di famiglia, la serie turca in onda su Canale 5 in prima visione da domenica 16 giugno 2024? La fiction vede come protagonisti Kaan Urgancioglu e Pinar Deniz. Il primo è già noto al pubblico per la sua partecipazione a Endless Love. Il cast della soap include Zeyno Eracar (Gül Erguvan), Ugur Aslan (Eren Duman), Arda Anarat (Çinar Kaya), Pinar Çaglar Gençtürk (Aylin Erguvan Yilmaz), Onur Özaydin (Osman Yilmaz), Beren Nur Karadis (Defne Kaya), Zeynep Atilgan (Parla), Ugur Polat (Yekta Tilman), Nilgün Türksever (Laçin), Cezmi Baskin (Merdan), Onur Tekin (Umut), Merve Ates (Tugçe Duman), Hüseyin Avni Danyal (Metin Kaya), Dilara Çakir (Özge Isikli), Duygu Serin (Göksu Alptug) e Alp Demiray (Özgür).

Come detto gli attori principali sono Kaan Urgancıoğlu, già noto al pubblico italiano grazie al ruolo di Emir nella serie tv Endless Love e Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda.

Personaggi

Ceylin è una giovane avvocata appena laureata, che incontra un procuratore durante l’indagine su un crimine e, inaspettatamente, si innamora di lui. È cresciuta con l’assenza del padre, incarcerato per un crimine che non ha commesso, e per questo la sua visione della giustizia è molto forte. Col tempo, prende in carico il caso del fratello di Ilgaz, poiché lui si fida completamente di lei.

Ilgaz è un procuratore molto disciplinato e attento alle regole. Suo padre era un ispettore di polizia, molto rispettoso della legge; quindi, Ilgaz ha seguito il suo esempio. È un uomo un po’ distaccato e freddo, ma farebbe di tutto per la sua famiglia.

Çinar è il fratello di Ilgaz ed è accusato di omicidio. Anche se ha avuto problemi in altre occasioni, assicura di essere innocente e cerca aiuto per ripulire la sua immagine.

Defne è la sorella minore di Çinar e Ilgaz, ed è una bambina molto dolce, ma soffre per gli avvenimenti che stanno colpendo i suoi fratelli maggiori.

Metin è il padre di Ilgaz, Çinar e Defne. È un ispettore di polizia che non vuole che il caso dell’accusa contro suo figlio influenzi la sua carriera.

Zafer è il padre di Ceylin. Poiché è stato in carcere, si oppone al fatto che sua figlia difenda Çinar.

Pars è un procuratore che lavora nello stesso ufficio di Ilgaz, ma essendo il fratello maggiore dell’ex fidanzata di Ilgaz, lo considera un rivale. È un uomo ambizioso.

Inci Erguvan è la sorella minore di Ceylin, che viene assassinata. Durante l’indagine sulla sua morte, Ceylin e la famiglia si rendono conto che non era la giovane innocente che pensavano fosse.

Segreti di famiglia: gli attori

Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Nato l’8 maggio 1981 a Smirne in una famiglia di origini turche, albanesi e siriane, all’età di 19 anni Kaan Urgancıoğlu si trasferisce a Istanbul per studiare prima finanza e poi cinema all’Università.

È in questo periodo che inizia a lavorare come attore: la passione per la recitazione lo porta anche a trasferirsi a New York per studiare al Stella Adler Studio. Dopo il suo ritorno in Turchia, Kaan inizia a interpretare delle piccole parti in diverse serie tv, fino a dare un’importante svolta alla sua carriera con il ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love dal 2015 al 2017. Dal 2021 veste i panni di Ilgaz Kaya, protagonista della serie Segreti di famiglia. Il 19 giugno 2023 si è sposato con Burcu Denizer ad Atene, in Grecia. Dalla loro unione l’8 dicembre dello stesso anno è nato il loro primo figlio Ardıç.

Nel cast troviamo anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.