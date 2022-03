Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 marzo 2022

Torna oggi, 20 marzo 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 marzo 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 20 marzo

Si partirà ancora della terribile guerra in corso in Ucraina con gli ultimi aggiornamenti. In studio il giornalista e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, in collegamento la direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Con Mara Venier anche il cantante Fabrizio Moro che si esibirà con il pezzo con cui vinse il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta “Non mi avete fatto niente”. Per la pagina del cinema ci sarà uno degli attori più amati, Pierfrancesco Favino, che parlerà, fra le altre cose, del film di Riccardo Milani “Corro da te” , che lo vede fra i protagonisti insieme a Miriam Leone.

Nella puntata di oggi di Domenica In anche Arisa, con il ballerino Vito Coppola. Una lunga chiacchierata tra carriera e vita privata. La cantante inoltre si esibirà accompagnata al pianoforte in alcuni dei suoi brani più belli, che potranno essere richiesti direttamente dal pubblico tramite i social. Tra gli ospiti di questa puntata anche Christian De Sica insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce per il film “Altrimenti ci arrabbiamo”. E infine Nek che presenterà il suo libro autobiografico “A mani nude”, nel quale parla del suo incidente alla mano, oltre che della sua passione per la musica.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 20 marzo 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.