Visibilmente commossa, Mara Venier è tornata alla guida di Domenica In, dopo l’intervento ai denti che avrebbe causato la perdita di sensibilità di parte del viso. La conduttrice, molto emozionata, ha ringraziato tutti per la vicinanza espressa in questi giorni: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”, ha detto la presentatrice all’inizio della puntata di oggi, 20 giugno, del contenitore domenicale di Rai 1. Ecco il video.

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”. A quel punto Mara Venier non è più riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata a piangere in diretta. I musicisti hanno provato a rincuorarla facendo partire la canzone Eh…già di Vasco Rossi.

Da settimane la Venier soffre per un nervo lesionato dopo un delicato intervento ai denti. “Mi dicono che ci vorranno mesi per riprendermi, ma resisto”, ha raccontato. Maurizio Costanzo, ospite in collegamento in apertura della puntata di oggi di Domenica In, ha rincuorato la conduttrice: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì”, ha detto il giornalista strappandole un sorriso. Poi ha proseguito: “Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”.