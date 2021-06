“Sto vivendo un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo”. Mara Venier, nota conduttrice tv, negli ultimi anni in onda su Rai 1 con Domenica In, ha raccontato al Corriere della Sera quello che le è accaduto dopo un intervento dal dentista. “Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Dolore? No, nonostante il nervo lesionato, non ho dolore. Sono piena di antibiotici e cortisone. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire”.

Ma cosa è successo a Mara Venier per l’esattezza? “Lunedì (31 maggio, ndr) sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta. I giorni successivi stavo male, ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi”, ha raccontato la conduttrice al Corriere della Sera. “Per miracolo il giovedì ho chiamato il mio amico medico Giovanni di Giacomo perché la mia collaboratrice si era fatta male a una caviglia e gli ho raccontato quanto mi stava succedendo. Lui ha capito subito, dai miei sintomi, che c’era qualcosa di molto serio e mi ha fatto andare subito di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico. Mi ha fatto fare subito un esame neurologico e, capita la gravità della situazione, il venerdì mi ha operata. Un lungo intervento durante il quale mi hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni. Purtroppo la paresi è rimasta. Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia per “aggiustarlo”. È davvero un incubo che mi ha cambiato la vita”.

Il 6 giugno è comunque andata in onda con Domenica In: “Ho voluto provare a superare il trauma, ma è stata durissima. Avevo attacchi di panico perché temevo di non riuscire a parlare. Ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che mi dava coraggio. Così sono andata in onda”. Domenica prossima, 13 giugno, però Mara Venier non ci sarà: “Proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”.