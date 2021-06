Mara Venier dopo la paresi: “Giorni difficili, parte del viso ha perso sensibilità”

Mara Venier torna a parlare aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute e annunciando il suo ritorno alla guida di Domenica In, in onda oggi, 20 giugno 2021, su Rai 1. In un video pubblicato sui social, la conduttrice si è scusata per la sua assenza di questi giorni e ha spiegato di aver vissuto giorni difficili e di non aver risolto il problema. Reduce da una paresi facciale, conseguenza di un intervento ai denti andato male, Mara Venier ha perso la sensibilità in parte del viso, dopo che un intervento odontoiatrico le ha lesionato un nervo.

La presentatrice ha però annunciato di voler tornare presto alla normalità, portando a termine questa stagione di Domenica In. “Scusate se sono stata assente, ho trascorso giorni molto difficili. Volevo dirvi che però io domenica ci sarò lo stesso. Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione”, ha dichiarato la zia Mara su Instagram, rassicurando i follower.

Oggi dunque la signora della domenica sarà regolarmente alla guida del programma di Rai 1. Tra gli ospiti della puntata ci saranno Orietta Berti, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Eleonora Abbagnato, l’attore di Gomorra Salvatore Esposito e Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di ‘Amici 2021’. Ci saranno poi i Boomdabash che si esibiranno con la loro ultima hit dell’estate ‘Mohicani’, mentre Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana.