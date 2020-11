Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 novembre 2020

Torna oggi, 8 novembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 8 novembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 8 novembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti vediamo Patty Pravo che si concederà una lunga chiacchierata con la padrona di casa, non soltanto il suo percorso professionale, ma anche la sua vita privata. Un altro ospite che viene dal mondo della musica e che interagirà con Domenica In è Red Canzian, storico componente dei Pooh. In più nello studio si farà posto a Giancarlo Giannini, che parlerà di Monica Vitti che di recente ha compiuto gli anni: i due hanno lavorato insieme in diversi film.

Spazio anche ai talk: si parlerà dell’emergenza Covid che ha costretto il governo a scegliere nuove direttive e dividere l’Italia in tre zone (rossa, arancione e gialla) imponendo nuove restrizioni, alcune più gravi di altre. Si parlerà con il Professor Le Foche e parteciperà anche la giornalista della Rai Giovanna Botteri.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 l’8 novembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 8 novembre su Canale 5 Ascolti tv sabato 7 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Zootropolis Ballando con le Stelle 2020: eliminati e classifica ottava puntata oggi, 7 novembre