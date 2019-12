Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 novembre 2019

Come ogni domenica, Mara Venier è pronta ad accogliere il pubblico di Rai 1 all’interno della sua trasmissione Domenica In, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Spazio a tanti temi e ospiti, dal mondo dello spettacolo e della musica per arrivare alla cronaca e all’attualità.

A lei il compito di gestire con il suo solito stile le varie interviste, regalandoci momenti di divertimento e spensieratezza, ma anche commozione.

Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda, dalle ore 14, domenica 30 novembre su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 30 novembre

La dodicesima puntata di Domenica In si aprirà con una lunga intervista ad uno dei conduttori più amati della tv italiana, Paolo Bonolis. Il presentatore parlerà della sua vita privata e della sua carriera, presentando il suo nuovo libro.

In studio tra gli ospiti c’è grande attesa per la presenza della rocker Gianna Nannini, che eseguirà un medley dei suoi più grandi successi, oltre a presentare dal vivo insieme alla sua band il nuovo singolo La differenza, già in vetta alle classifiche. Mara Venier intervisterà anche il giornalista Aldo Cazzullo, per presentare il suo ultimo libro.

Quella di oggi di Domenica In è una puntata più breve del solito. Dalle 15,45 circa fino alle 17, infatti, la trasmissione lascerà spazio al Tg1 per seguire in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d’Assisi realizzò il primo Presepio.

Nell’ultima parte, dopo le 17, Domenica In tornerà con nuovi ospiti: il giornalista e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, insieme a Don Mario Pieracci e Aldo Cazzullo, per uno speciale spazio di approfondimento, dedicato sempre a Papa Francesco.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 30 novembre 2019 dalle ore 14:00.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 30 novembre 2019: chi ha vinto tra Una storia da cantare e Tu si que vales Tu si que vales 2019: le anticipazioni della settima puntata di stasera, 30 novembre Città segrete – Vienna, Corrado Augias torna su Rai 3: le anticipazioni della puntata di stasera

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming