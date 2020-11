Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni sulla prossima puntata, il finale di stagione

Stasera, 12 novembre 2020, abbiamo visto la none e penultima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma cosa succederà nella prossima puntata (la decima, l’ultima – il finale di stagione – della serie tv) in programma per giovedì 19 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’episodio numero 16 della serie tv.

Anticipazioni: la trama della decima e ultima puntata

Nell’unico episodio della decima e ultima puntata (il finale di stagione) di Doc – Nelle tue mani Andrea sarà estremamente preoccupato per le condizioni di salute di Agnese. La situazione medica della donna, infatti, non sarà per nulla positiva e non prometterà bene. Il dottor Fanti, infatti, dovrà fare i conti con un continuo peggioramento del quadro clinico della sua ex moglie e questa situazione lo renderà particolarmente vulnerabile. Nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani Andrea non potrà fare ciò che realmente sente si dover fare per salvarle la vita. Il motivo? Sul suo capo pendono delle accuse molto gravi e pesanti, tra cui quella di aver falsificato dei dati molto importanti di una sperimentazione farmaceutica. Cosa succederà a questo punto? Fanti riuscirà a trovare la soluzione adatta per poter salvare la vita ad Agnese oppure dobbiamo aspettarci un finale a sorpresa di questa prima stagione?

Doc – Nelle tue mani: ci sarà una seconda stagione?

Doc – Nelle tue mani 2 si farà? È prevista una seconda stagione? I risultati auditel ottenuti dalla serie sono a dir poco eccezionali per questa fiction che ha toccato la soglia degli 8 milioni di spettatori arrivando a quota 33 per cento di share. Numeri da capogiro che ovviamente fanno già pensare ad una seconda stagione della serie tv. Sembra confermata, infatti, la seconda stagione di Doc, che avrà sempre come protagonista il dottor Andrea Fanti. Lo stesso Luca Argentero, in una recente intervista, ha ammesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal grande affetto con cui questa fiction è stata accolta e seguita dal pubblico della rete ammiraglia Rai, ammettendo che all’inizio mai si sarebbero aspettati un successo del genere.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (l’ultima) puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la puntata in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

