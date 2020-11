Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nell’ottava puntata del 5 novembre

Cosa è successo nell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani andata in onda giovedì 5 novembre 2020 su Rai 1? Oggi, 12 novembre, sarà trasmessa la nona puntata composta da un solo episodio. Ma andiamo a vedere cosa ci siamo persi o non ricordiamo (riassunto) nell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani. Nell’episodio dell’ottava puntata dal titolo “Perdonare e perdonarsi” Lorenzo si è trovato nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima è stata ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Intanto Gabriel – dopo la dichiarazione d’amore di Elisa – ha dovuto spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia. Questo il riassunto (il cosa è successo) dell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani. Pronti per la nuova?

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la fiction in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

