Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni sul finale di stagione, 17 marzo

Giovedì 17 marzo 2022 andrà in onda l’ultima puntata (finale di stagione) di Doc – Nelle tue mani 2, ma cosa succederà? Quali sono le anticipazioni? Finalmente i telespettatori potranno vedere se Andrea Fanti riuscirà a diventare primario. Sarà una puntata intensa che coinvolgerà tutti i protagonisti e nel primo episodio intitolato “Stigma”, Andrea dovrà fare una dolorosa confessione ai suoi colleghi, proprio a un passo dal diventare primario. I medici, nel frattempo, dovranno occuparsi di un giovane militare, arrivato in clinica con dei sintomi piuttosto singolari. Agnese, invece, inizierà a indagare sull’operato di Caruso che non la convincerà affatto. Nel secondo episodio intitolato “Mutazioni”, i medici del Policlinico Ambrosiano dovranno combattere contro un batterio multiresistente che contagerà anche loro. Per la squadra sarà una lotta contro il tempo e Andrea Fanti proporrà ai suoi colleghi una decisione drastica e rischiosa, ma ad avere l’ultima parola dovrà essere Giulia. La dottoressa Giordano avrà poco tempo per decidere se fidarsi di Fanti e affrontare anche le conseguenze della sua scelta o agire diversamente. Nel frattempo, ci sarà una decisione importante anche per Agnese e Cecilia che dovranno scegliere se collaborare per aiutare Andrea mettendo da parte le loro divergenze o lasciare che la rivalità prevalga.

