Din Don – Un paese in due: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 12 marzo 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don – Un paese in due, film del 2021 diretto da Paolo Geremei con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Don Donato ha deciso di dire la verità: vuole infatti raccontare a tutti che lui non è un vero prete per tornare finalmente con Cesira e fare da padre al piccolo Junior. Ma lo zio, sua eccellenza, non è d’accordo perché ha paura che lo scandalo derivante gli farebbe perdere la possibilità di diventare cardinale. Mentre cerca in tutti modi di fargli cambiare idea, un’altra scure si abbatte su Don Donato: infatti la banca etica, che lui gestisce grazie ai soldi elargiti da una misteriosa donazione è sotto ispezione.

Din Don – Un paese in due: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Din Don – Un paese in due, ma qual è il cast del film in onda su Italia 1? Non si hanno tante informazioni in merito. Di certo nel cast ci saranno due attori comici di fama nazionale come Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Al loro fianco altri attori italiani come Leonardo Bocci.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don – Un paese in due in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 12 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.