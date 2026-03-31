DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 31 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: governo Meloni fase 2 o implosione? Gli strascichi della sconfitta referendaria sull’esecutivo, il clima all’interno dei partiti che compongono la maggioranza, le strategie ma anche le difficoltà dell’opposizione alle prese con il tentativo di costruire un’alternativa in grado di battere le destre. Attenzione naturalmente anche alla situazione internazionale, dalla guerra in Iran alle scelte sempre più imprevedibili del presidente Usa Donald Trump che seminano il panico sui mercati finanziari. Proprio sul fronte dell’economia spazio al peso della guerra sulle tasche degli italiani, con l’incubo stagflazione che incombe e l’incertezza sulle reali possibilità del governo di rallentare la corsa al rialzo dei carburanti e dei prezzi, a fronte di una situazione delle casse dello Stato sempre più deficitaria. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 31 marzo 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Aldo Cazzullo

Rocco Casalino

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.