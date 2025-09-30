Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 settembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 30 settembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 settembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno i risultati ed i riflessi sul governo, sulla maggioranza e sulle opposizioni delle elezioni regionali nelle Marche e in Val d’Aosta sul piano interno, ma grande attenzione anche alle notizie in arrivo dal fronte internazionale con gli esiti dell’incontro tra Trump e Netanyahu, gli sviluppi della missione della Global Sumud Flotilla ormai in avvicinamento alle acque di fronte a Gaza, le mosse di Israele e quelle del governo italiano per proteggere i nostri connazionali. Spazio poi anche all’economia, con tutte le novità in arrivo con la prossima legge di stabilità in materia di fisco e pensioni. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 30 settembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Massimo Cacciari
  • Alessandro Di Battista
  • Silvia Ronchey

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
