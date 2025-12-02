DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 dicembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 dicembre 2025, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: a un anno e mezzo dalle elezioni politiche maggioranza e opposizioni iniziano a delineare le loro strategie. Giorgia Meloni punta tutto su giustizia, premierato e legge elettorale, mentre le opposizioni attaccano sull’inchiesta MPS Mediobanca e chiedono al governo di chiarire se ha avuto un ruolo nella vicenda. Attenzione anche all’economia con tutte le novità riguardo la legge di stabilità tra nuove tasse, ulteriori interventi sulle pensioni e condoni. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 2 dicembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Walter Veltroni

Giuseppe Conte

Alessandro Di Battista

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.