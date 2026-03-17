DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: destra vs sinistra, l’Italia allo scontro finale? Il referendum, la guerra in Iran, il rapporto tra il governo italiano e Donald Trump, i toni di uno scontro politico che si fa sempre più duro. Che cosa si giocano Giorgia Meloni e la destra con il voto del 22 e 23 marzo; che cosa si giocano le opposizioni; qual è la posta in palio per l’Italia. E ancora gli scenari in caso di vittoria dei sì e gli scenari in caso di vittoria dei no. A questi e a molti altri interrogativi cercherà di dare risposta il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Spazio anche all’economia con le conseguenze della guerra sulle tasche degli italiani proprio mentre la pressione fiscale sale ai massimi da 15 anni e la crescita continua a perdere colpi. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 17 marzo 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Marco Travaglio

Alessandro Sallusti

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.