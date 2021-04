DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 aprile, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 aprile 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 aprile 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 13 aprile

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale. L’obiettivo delle 500mila dosi somministrate al giorno è ancora lontano. Non mancano poi i furbetti che hanno trovato il modo di farsi inoculare il farmaco, nonostante non fossero delle categorie da privilegiare. Intanto gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente il vaccino Johnson&Johnson e la sua distribuzione in Europa è stata rinviata. Molti infine gli italiani che hanno rinunciato a vaccinarsi con AstraZeneca. Il siero anglosvedese è davvero più rischioso di quelli Moderna e Pfizer?

Ancora una volta gli esperti spiegheranno perché è necessario lasciarsi somministrare il vaccino e cosa si rischia a rifiutare. Ma saranno ipotizzati anche i tempi per il raggiungimento dell’immunità di gregge. Ulteriori spiegazioni, inoltre, sulle varianti al Covid e sulle valutazioni sui numeri attuali della diffusione. In studio, secondo le anticipazioni di Dimartedì, sarà affrontato anche l’argomento delle riaperture. Bisognerà trovare un punto di incontro, anche all’interno del Governo, tra “aperturisti” e “rigoristi”, in modo da garantire una ripartenza in sicurezza. Il tutto alla luce anche degli scontri in piazza registrati in questi giorni, segno che molti italiani sono esasperati dalle continue chiusure e dai mancati introiti, con il rischio che il malessere sociale sempre più spesso possa trasformarsi in atti di violenza.

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 13 aprile, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris ci saranno:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Alessia Marcuzzi assente oggi a Le Iene: “Mio marito positivo al Covid” Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 13 aprile su Italia 1 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 13 aprile su Rai 3