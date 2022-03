Digitale terrestre, lo switch off dell’8 marzo: canali tv, cosa cambia, risintonizzazione, cosa fare, Nuova tv digitale

Oggi, martedì 8 marzo 2022, è il giorno dello switch off per la Nuova tv digitale e il passaggio al nuovo standard di trasmissione MPEG4. Sarà per questo necessario effettuare una risintonizzazione completa dei canali della propria televisione. Tutti i canali del digitale terrestre delle emittenti nazionali, a partire da oggi, saranno trasmessi in alta qualità. Cosa bisogna fare dunque e cosa cambia? Come risintonizzare il tv o decoder? È necessario provvedere all’acquisto di un nuovo televisore? Proviamo a chiarire tutti i dubbi.

Cosa cambia

Prosegue il percorso verso la Nuova Tv digitale che in questa fase della roadmap prevede l’attivazione della codifica MPEG-4 e la dismissione della codifica MPEG-2 per la trasmissione televisiva digitale terrestre. Tutte le reti nazionali come Rai, Mediaset e La7 da oggi, 8 marzo 2022, trasmettono nella nuova codifica MPEG-4. Ma non temete, perché tutti i principali canali saranno comunque visibili anche con la vecchia codifica fino al 31 dicembre 2022. Per le emittenti televisive locali il cambio di codifica continuerà ad avvenire invece per aree geografiche.

Chi ha a disposizione una tv o un decoder di ultima generazione non avrà nulla di che preoccuparsi. Bisognerà risintonizzare la propria tv o il decoder per continuare a guardare i programmi preferiti, con la nuova codifica MPEG-4, anche se come detto fino a fine anno i principali canali continueranno a trasmettere anche in MPEG-2.

Il Ministero dello Sviluppo economico spiega che i canali del digitale terrestre che verranno trasmessi in Mpeg-4 e visibili in alta qualità saranno posizionati tra il numero 1 e 9 e dal numero 20 del telecomando. Ad esempio, il canale Rai 1 Hd, attualmente visibile al numero 501, sarà spostato al numero 1. Ecco in sintesi tutti i cambiamenti che avverranno a partire da oggi8, 8 marzo, e per i quali sarà necessario effettuare la risintonizzazione del proprio tv o decoder.

tutti i canali nazionali verranno trasmessi in alta definizione (Mpeg-4);

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, la 7, TV8, Nove e 20 Mediaset saranno trasmessi in alta qualità (Mpeg-4) sui numeri del telecomando da 1 a 9, e sul 20;

questi stessi canali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, la 7, TV8, Nove e 20 Mediaset) saranno trasmessi anche nella vecchia tecnologia (Mpeg-2), ma in numeri del telecomando molto arretrati, probabilmente a partire dal numero 501.

Come effettuare la risintonizzazione

Per visualizzare correttamente i canali con la nuova codifica è necessario avere un televisore o un decoder che supporti l’Hd, cioè l’alta definizione. È possibile verificare che tv o decoder siano compatibili provando a vedere i canali che attualmente sono già disponibili in alta qualità: ad esempio, il canale 501 per Raiuno Hd, 505 per Canale 5 Hd e 507 per La7 Hd. Se li visualizzate, non dovete cambiare al momento il vostro tv o decoder. Il consiglio è però di effettuare a partire da oggi una risintonizzazione. Se, a seguito della risintonizzazione, la tv o il decoder non risultassero abilitati a ricevere il segnale con la nuova tecnologia, sarà necessario sostituirli utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.