Die Hard – Vivere o morire: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 3 ottobre 2020, su Rete 4 va in onda il film Die Hard – Vivere o morire, in prima serata dalle 21.25. La pellicola diretta da Len Wiseman rappresenta il quarto capitolo della saga interpretata da Bruce Willis e dedicata al poliziotto John McClane. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Die Hard – Vivere o morire? Scopriamolo insieme.

Trama

Il detective John McClane viene incaricato di trovare un giovane pirata informatico, Matthew Farrell, ricercato dalla polizia che sta indagando sulla morte di alcuni hacker. Farrell, che senza rendersi conto delle conseguenze, ha collaborato al progetto che alcuni terroristi stanno per mettere in atto, scampa per merito di McClane ad un attentato. Nel frattempo un attacco informatico su vasta scala mette in stato di crisi l’intera nazione americana. Dopo aver salvato il giovane hacker, McClane lo porta dal capo dell’FBI di Washington, Bowman, che, dopo aver ascoltato da Farrell un’ipotesi su cosa potrebbe essere successo, lo affianca a McClane per cercare di mettere fine all’attacco.

Farrell, secondo la trama di Die Hard – Vivere o morire, ha un’intuizione di come impedire i prossimi passi dei terroristi, e con l’aiuto di John riesce a ritardare le prime mosse. Lo spregevole Thomas Gabriel, ex collaboratore di Bowman e a capo dell’operazione di destabilizzazione nazionale, cerca di uccidere McClane, ma senza riuscire nel proprio intento. Per cercare di arginare la furia del poliziotto, Gabriel prende in ostaggio Lucy, la figlia di John.

Die Hard – Vivere o morire: il cast completo

Tanti attori prendono parte al cast di Die Hard – Vivere o morire, quarto capitolo della celebre saga. Protagonista è ovviamente Bruce Willis. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Bruce Willis: John McClane

Timothy Olyphant: Thomas Gabriel

Justin Long: Matthew Farrell

Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane

Maggie Q: Mai Lihn

Cliff Curtis: Miguel Bowman

Jonathan Sadowski: Trey

Kevin Smith: Frederick “Warlock” Kaloudis

Christina Chang: Taylor

Andrew Friedman: Casper

Sung Kang: Raj

Edoardo Costa: Emerson

Yorgo Constantine: Robert Russo

Tim Russ: Chuck Summer

Cyril Raffaelli: Rand

Željko Ivanek: Molina

Chris Ellis: Sclavino

Yancey Arias: Ag. Johnson

Joe Gerety: Jack Parry

Rosemary Knower: Sig.ra Kaludis

Jake McDorman: Jim

Matt O’Leary: Clay

Rick Cramer: Rodriguez

Brad Martin: Ag. Laughlin

Trailer

Ecco il trailer in italiano del film diretto da Len Wiseman e uscito nelle sale nel 2007, in onda questa sera, 3 ottobre, in prima serata su Rete 4.

Die Hard – Vivere o morire: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming Die Hard – Vivere o morire? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

