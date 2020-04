Diavoli, le anticipazioni della prima puntata | Clip video

Da venerdì 17 aprile 2020 va in onda su Sky Atlantic Diavoli, una nuova serie televisiva dal genere financial thriller con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, entrambi due volti amati dal piccolo schermo seppur da due realtà diverse (Dempsey è conosciuto e amato negli Stati Uniti per aver interpretato Derek in Grey’s Anatomy, mentre Borghi è conosciuto soprattutto per Suburra – La serie). La serie televisiva è tratta dal romanzo best seller “I diavoli” scritto da Guido Maria Brera e pubblicato da Rizzoli ed è una produzione Sky e Lux Vide, realizzato in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La prima stagione di Diavoli è composta da 10 episodi. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della prima puntata di Diavoli, divisa in episodio uno ed episodio due.

Tutto su Diavoli, la nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: trama, cast, streaming

Diavoli, le anticipazioni: episodio 1

Il primo episodio parte con un flashback che torna a dieci anni prima, nel 2011, quando a Londra Massimo Ruggero, Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla sua banca speculando sulla crisi greca. La speranza di Massimo è di ottenere finalmente la posizione di vice CEO, ma il CEO Dominic Morgan, suo mentore, decide di fare un passo indietro in seguito a degli spiacevoli eventi che coinvolgono Massimo in prima persona. Uno scandalo legato alla sua ex moglie impedisce a Dominic di coinvolgere il suo pupillo in una carica più alta ma, in seguito a una tragedia, le carte in tavola cambieranno ancora una volta.

Perché Alessandro Borghi è stato doppiato in Diavoli

Diavoli, le anticipazioni: episodio 2

Nel secondo episodio di Diavoli, vediamo Massimo confuso riguardo i recenti eventi. Si sente ferito, tradito e abbandonato da Dominic e a quel punto inizia a meditare vendetta. C’è solo un modo per farlo e cioè dimostrare la sua stoffa malvagia: Massimo intende provocare uno scandalo e da quello vuole trarne qualche guadagno personale. Sta per pubblicare infatti dei documenti che potrebbero inchiodare la NYL, ma a un certo punto si convince che Dominic gli stia nascondendo qualcosa. Per questo, sceglie di rimanere ma sarà costretto ad affrontare un evento molto doloroso.

Diavoli vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV venerdì 17 aprile 2020 alle ore 21:15 con la prima puntata.

Dove vedere in tv e in streaming Diavoli

Potrebbero interessarti Puoi baciare lo sposo: la location del film, il paese Puoi baciare lo sposo: trama, cast e streaming del film New Moon: trama, cast e curiosità del secondo film della Twilight Saga su Italia 1