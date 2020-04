Diavoli, dove vedere in tv e in streaming la nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Arriva una nuova serie tv su Sky Atlantic, s’intitola Diavoli ed è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Realizzata da Sky e Lux Vide in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, la serie televisiva vede protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, due volti amati del piccolo schermo i cui personaggi da amici diventeranno ben presto nemesi. La storia narrata infatti ruota attorno a questo forte legame: da un lato c’è Massimo Ruggero, che punta a diventare vice CEO della London Investment Bank, dall’altra c’è Dominic Morgan, che è già CEO della banca e che detiene gran parte del potere nelle sue mani. Domininc ha insegnato a Massimo tutto quello che sa, in parte è suo il merito per essere arrivato tanto lontano, ma sarà proprio Dominic a tramare alle sue spalle. Dopo lo scoppio di uno scandalo riguardo la sua ex moglie, Massimo si vede costretto a rinunciare alla promozione, perché Dominic si rifiuta. A quel punto, scatterà il piano di vendetta.

Accanto a Borghi e Dempsey nella serie tv vediamo anche Kasia Smutniak che interpreta Nina, la moglie di Dominic, una donna sofisticata e determinata che si porta dietro un carico di forti sentimenti. A lavorare alla regia sono stati in due: Nick Hurran – Sherlock, Doctor Who – e Lorna Brown, che si sono divisi equamente la regia dei dieci episodi. Ma dove vedere la serie? In tv e in streaming?

Diavoli, dove vedere la serie in tv

Diavoli verrà lanciata in anteprima internazionale dapprima in Italia e approderà su Sky Atlantic, dopodiché sarà distribuita anche negli altri paesi dov’è attivo il servizio Sky e anche in Francia. Da venerdì 17 aprile 2020, vediamo Diavoli approdare dalle ore 21:15 su Sky Atlantic, che trovate soltanto su Sky. Ciò significa che dovrete avere un abbonamento e accedere al canale via decoder.

Diavoli, dove vedere la serie in streaming

In alternativa, è valido anche l’abbonamento con NOW TV, la piattaforma streaming che vi permette di seguire in diretta anche le serie nuove in onda su Sky Atlantic. In alternativa, è possibile utilizzare anche Sky Go. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda degli episodi, magari guardarli tutti insieme anziché uno per settimana, può farlo proprio su NOW TV. Tutto quello che bisogna sapere per avviare un abbonamento lo trovate sul sito o sull’app della piattaforma. Con NOW TV infatti potete seguire le vostre serie preferite in tv (con una smart tv) o su tablet e smartphone.

