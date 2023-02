Death Race: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Death Race, film del 2008 co-prodotto, scritto e diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato da Jason Statham, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Joan Allen e Ian McShane. Il film è un remake di Anno 2000 – La corsa della morte del 1975, diretto da Paul Bartel e prodotto da Roger Corman, con David Carradine e Sylvester Stallone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2012 tutte le nazioni vanno in crisi, con disoccupazione e criminalità che salgono ai massimi livelli. Il sistema carcerario collassa, e il governo statunitense lo affida a delle corporazioni private, che tentano di ricavarne il massimo profitto trasmettendo via web a pagamento delle gare mortali tra carcerati. La più famosa è la Death Race, consistente in una gara a bordo di auto corazzate, modificate per trasportare armi di vario tipo che si attivano tramite l’uso di tre specifiche pedane (in un sistema molto simile ai videogiochi). Il più famoso dei piloti, Frankenstein, la cui identità è celata in una maschera di metallo, muore mentre finisce una corsa, ottenendo, comunque, la sua quarta vittoria (dopo cinque vittorie il condannato è libero).

Jensen Ames, ex-campione NASCAR ora ridotto a modesto operaio di una fonderia, si ritrova vittima della chiusura del suo posto di lavoro insieme a centinaia di altri operai. Dopo il suo ritorno a casa, un uomo mascherato irrompe in casa sua uccidendo sua moglie e lo incastra mettendogli il coltello in mano dopo averlo tramortito. Jensen viene così condannato per l’omicidio della moglie e incarcerato a Terminal Island, sede della Death Race, dove viene obbligato dalla direttrice Hennessey a prendere il posto di Frankenstein (morto all’insaputa del pubblico), sapendo che Jensen era stato un pilota a suo tempo a patto che nessuno, a eccezione del team Frankenstein, delle guardie e della stessa donna, conosca il suo segreto.

Death Race: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Death Race, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Jensen Ames

Joan Allen: Claire Hennessey

Ian McShane: Coach

Tyrese Gibson: Machine Gun Joe

Natalie Martinez: Elizabeth Case

Max Ryan: Pachenko

Jacob Vargas: Gunner

Jason Clarke: Ulrich

Frederick Koehler: Lists

Justin Mader: Travis Colt

Robert LaSardo: Grimm

Robin Shou: 14K

Janaya Stephens: Suzy

Abdul Ayoola: Siad

Shane Cardwell: Carson

Dan Jeannotte: tecnico di Hennessey

David Carradine: Frankenstein

Streaming e tv

Dove vedere Death Race in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 febbraio 2023 – alle ore 20.20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.